Рогозин заявил о грамотных специалистах "Роскосмоса"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в "Роскосмосе" работают грамотные специалисты.

"В Роскосмосе работают грамотные специалисты. Сейчас очень много талантливой молодёжи. Трудности системы управления мы преодолеем", - написал в пятницу Рогозин в фейсбуке.

Ранее Рогозин в интервью "России 24" заявил о "системных ошибках в управлении "Роскосмоса". По его мнению, именно они стали причиной аварий. Так, по словам Рогозина, при запуске с "Восточного" "не посчитали азимут", а настройки ракеты "действительно были под Байконур".

Вице-премьер подчеркнул, что выводы альтернативной аварийной комиссии по неудачному пуску "будут носить жесткий, но объективный характер", их представят президенту и председателю правительства.

В "Роскосмосе" затем опровергли информацию о "перепутанных космодромах". Рогозин в ответ написал в фейсбуке: "Я так понимаю, что "безаварийный" Роскосмос решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств".

После этого Рогозин вызвал к себе руководителей "Роскосмоса" и РКК "Энергия".

28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести на орбиту 19 спутников, включая аппарат дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.