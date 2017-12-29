Кандидат от КПРФ Грудинин получил возможность начать предвыборную агитацию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партии КПРФ, которая выдвинула на пост президента РФ директора Совхоза Ленина Павла Грудинина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу. Кроме того, Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей Грудинина по финансовым вопросам и разрешил ему открыть избирательный счет.

Таким образом, Грудинин успешно прошел этап выдвижения на пост президента РФ и может официально начать предвыборную агитацию. Теперь в срок до 31 января он должен подать в ЦИК необходимые документы для регистрации себя в качестве кандидата.

Также успешно процедуру выдвижения на пост президента прошла журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Добрых дел", которая выдвинула Гордон кандидатом на президентских выборах в 2018 году. Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей Гордон по финансовым вопросам и, соответственно, разрешила ей открыть избирательный счет.

Кроме того, комиссия рассмотрела документы ряда кандидатов на президентских выборах, среди которых Сироджин Рамазанов, выдвинутый "Социал-демократической партией", Эльвира Агурбаш, выдвинутая "Альянсом зеленых", Наталья Лисицына - от "Российского объединенного трудового фронта" и самовыдвиженец, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей данных кандидатов, однако в связи с неправильно подданными документами не стал регистрировать их уполномоченных представителей по финансовым вопросам и не разрешил открыть избирательные счета.

Таким образом, все они не прошли процедуру выдвижения и должны будут подавать документы повторно.