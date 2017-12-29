Продолжительность жизни россиян собрались к 2025 году поднять до 76 лет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило госпрограмму развития здравоохранения, в соответствии с которой продолжительность жизни в стране к 2025 году должна составить 76 лет, смертность снизиться, а удовлетворённость населения качеством медпомощи вырасти до 54%, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что целями программы "Развитие здравоохранения" являются увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни до 76 лет, снижение к указанному периоду смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения. Также среди целей программы снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 на 100 тыс. населения и повышение к указанному году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54%.

Содержание государственной программы подробно раскрывается в подпрограммах - основных направлениях. "Среди подпрограмм выделяются совершенствование оказания медицинской помощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие кадровых ресурсов и санитарно-курортного лечения в здравоохранении и др.",- сообщили в Минздраве.