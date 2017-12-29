Участницу нападения на водителя автобуса с детьми арестовали в Петербурге

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 февраля Зульфию Саидмуратову, обвиняемую в нападении вместе с сообщником на водителя автобуса, перевозившего детей.

Накануне суд арестовал ее предполагаемого сообщника Ализаде Мустафаева, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Вечером 25 декабря во время дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана Мустафаев вместе с Саидмуратовой напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.

Мустафаев, по данным СКР, нанес водителю многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле "Рендж Ровер". Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

Мустафаев был задержан 27 декабря, Саидмуратова - в ночь на 28 декабря.

Соучастники преступления дали признательные показания. В связи с нападение на водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по статье "покушение на убийство".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела.