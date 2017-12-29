Работа аэропорта Саратова парализована из-за сильного тумана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия стали причиной отмены и задержки вечерних рейсов в аэропорту Саратова, говорится в сообщении на его сайте.

Так, в пятницу отменены рейсы в Москву (аэропорт "Шереметьево"), отмечается в сообщении.

До утра субботы задержаны все вечерние рейсы в московский аэропорт "Домодедово".

Кроме того, отменены три вечерних авиарейса из Москвы (аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово") и задержаны еще пять: четыре из "Домодедово" и один - из Санкт-Петербурга.

По данным Саратовского гидрометцентра, туман с ухудшением видимости до 500 м и менее может сохраниться в городе еще несколько суток. Аэропорт Саратова работает с перебоями из-за непогоды вторые сутки подряд.