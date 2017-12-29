Путин подписал закон о содержании животных-вещдоков

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о содержании животных, ставшими вещественными доказательствами по уголовным делам. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее он был внесен на рассмотрение Госдумы членом Совета Федерации Андреем Клишасом, а также группой депутатов Госдумы, в частности, Павлом Крашенинниковым и Виктором Пинским.

Закон предусматривает отдельную норму по распоряжению животными, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, определив способы распоряжения таким видом вещественного доказательства.

Так, по постановлению следователя, дознавателя, животные могут передаваться на хранение или, когда это позволяют обстоятельства дела, законному владельцу. В случае, когда такое распоряжение невозможно - с согласия законного владельца или по решению суда (когда отсутствует согласие владельца либо владелец не установлен или отсутствует) животные безвозмездно передаются для содержания и разведения в порядке, установленном правительством РФ, указывается в проекте закона.