В Хабаровском крае полностью восстановили энергоснабжение после снегопада

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады энергетиков в Хабаровском крае устранили все аварии на сетях, из-за которых несколько населенных пунктов оставались обесточенными, сообщило Главное управление МЧС по региону.

"В результате круглосуточной работы бригад электросетей подача электроэнергии осуществляется во всех населенных пунктах Хабаровского края", - отмечают спасатели.

До поврежденных линий электропередачи ремонтникам приходилось добираться на снегоходах и высокопроходимой технике

В настоящее время сотрудники электросетевых предприятий работают по адресным заявкам.

Как сообщалось, всего с начала действия циклона под отключение от электроснабжения попало в Хабаровском крае 24 населенных пункта, в которых проживает около 17,5 тыс. человек, было обесточено 54 социально значимых объекта.