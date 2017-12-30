Улицы Улан-Удэ начали чистить от снега с помощью военной техники

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На улицы города Улан-Удэ вышла военная техника для помощи в расчистке дорог, сообщили в субботу Восточном военном округе (ВВО).

"По просьбе администрации города Улан-Удэ (Республика Бурятия), оказавшегося во власти снежного циклона, военнослужащие ВВО в составе сводного отряда оказали помощь коммунальным службам по расчистке снега", - говорится в сообщении.

За двое суток работы сводного отряда, как уточняется, было очищено более трех километров городских дорог, убрано и вывезено с улиц около тысячи тонн снега и льда.

В ликвидации последствий снежного циклона принял участие сводный отряд, состоящий из 12 военнослужащих инженерного соединения ВВО, тяжелые самосвалы КамАЗ и специальная инженерная техника, сообщили военные.