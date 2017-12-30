В России

Минюст РФ разрешил осужденным чаще встречаться с детьми вне мест заключения

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минюст распорядился чаще встречаться осужденным со своими детьми вне территории исправительных колоний.

Сайт ведомства сообщает об издании ряда приказов, связанных с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

"Приказами предусмотрено предоставление осужденным дополнительных длительных свиданий с ребенком вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, а также возможности выезда за пределы исправительного учреждения для свидания с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском доме", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что приказы разработаны во исполнение федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы".

Ведомство не уточняет, насколько больше встреч с детьми получат заключенные.

Согласно действующим нормам УИК РФ, осужденным гражданам предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории колонии.

Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, могут предоставляться дополнительные длительные свидания в выходные и праздничные дни с проживанием вне колонии, но в пределах муниципального образования.

Теги: Минюст РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
ИГ взяла ответственность за теракт в ПетербургеИГ взяла ответственность за теракт в Петербурге
Группировка также объявила о причастности к расстрелу прихожан каирской церквиПодробнее
ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента РоссииЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост президента России
Лидер ЛДПР стал первым зарегистрированным участником президентских выборовПодробнее
Россияне назвали Путина человеком года в политике и Хворостовского в культуреРоссияне назвали Путина человеком года в политике и Хворостовского в культуре
По данным опроса ФОМ, спортсменом года оказался биатлонист Антон ШипулинПодробнее
Автобус въехал в остановку в МосквеАвтобус въехал в остановку в Москве
Источник сообщил о двух погибших и одном пострадавшемПодробнее
Программа материнского капитала в России продлена на три годаПрограмма материнского капитала в России продлена на три года
Речь идет о праве граждан РФ на получение материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка.Подробнее
Специалисты РКК "Энергия" установили связь с ангольским спутникомСпециалисты РКК "Энергия" установили связь с ангольским спутником
Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, получена телеметрия с запущенного с Байконура спутника Angosat-1Подробнее
РФ в ответ на действия США прекратит ряд договоренностей по соглашению об открытом небеРФ в ответ на действия США прекратит ряд договоренностей по соглашению об открытом небе
Ранее Россия намеревалась отменить ночевки на трех аэродромах для полетов с участием СШАПодробнее
ЦИК разрешила Путину начать предвыборную агитациюЦИК разрешила Путину начать предвыборную агитацию
Инициативная группа по выдвижению его кандидатуры на выборах зарегистрирована ЦентризбиркомомПодробнее
Взрывное устройство в петербургском "Перекрестке" состояло из тротиловой шашки и гаекВзрывное устройство в петербургском "Перекрестке" состояло из тротиловой шашки и гаек
По первым оценкам, мощность СВУ составляла около 150 гр в тротиловом эквивалентеПодробнее
Синоптики признали 2017 год рекордно теплым для РоссииСиноптики признали 2017 год рекордно теплым для России
В Гидрометцентре связали рекорд, который оказывается превзойден уже второй год подряд, с глобальным потеплениемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 декабря6 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Виды уходящего года13 фото
28 декабря
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: суббота, 30 декабряЭкономикаКриптовалюта Ripple стала второй по капитализацииВ миреСША не будут стремиться расчленить СириюВ РоссииАвтобус въехал в остановку в МосквеЭкономикаОснователя Hermitage Capital Браудера заочно приговорили в РФ к девяти годамВ миреНефть заканчивает год на многолетнем максимуме

Участница нападения на водителя школьного автобуса арестована в Петербурге

В "Единой России" заподозрили ИГ в "присвоении" теракта в Петербурге в целях самопиара

В Саранске во время прокладки труб грунт завалил двух человек

Власти Петербурга распорядились о выплатах пострадавшим при взрыве в "Перекрестке"

Пострадавшие получат от 250 до 500 тыс. руб., как при теракте Подробнее

Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей

Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублейС победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контракт Подробнее

В Екатеринбурге признали безопасным дом с возникшими после взрыва трещинами

Новокузнецкий завод "РусАла" столкнулся с перебоями в электроснабжении

Три человека погибли при столкновении кроссовера с деревом в Пскове

"Роскосмос" подвел итоги работы за 2017 год

Госкорпорация умолчала о проблемах, в частности, об аварийном запуске с космодрома "Восточный" ракеты "Союз-2.1б" с 19 спутниками Подробнее

Трамп призвал власти Ирана уважать права своих граждан

Энергоснабжение в Кемерове полностью восстановлено

Минюст РФ разрешил осужденным чаще встречаться с детьми вне мест заключения

Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении "режима тишины"

Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона

Красноярский аэропорт эвакуировали после сообщения о минировании

Присяжные заседатели появятся в Крыму и Севастополе 1 января

Ангольский спутник успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите

Итоги 2017: Сланцевая революция в США потребовала опеки над ценами на нефть

Улицы Улан-Удэ начали чистить от снега с помощью военной техники

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru