Минюст РФ разрешил осужденным чаще встречаться с детьми вне мест заключения

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минюст распорядился чаще встречаться осужденным со своими детьми вне территории исправительных колоний.

Сайт ведомства сообщает об издании ряда приказов, связанных с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

"Приказами предусмотрено предоставление осужденным дополнительных длительных свиданий с ребенком вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, а также возможности выезда за пределы исправительного учреждения для свидания с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском доме", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что приказы разработаны во исполнение федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы".

Ведомство не уточняет, насколько больше встреч с детьми получат заключенные.

Согласно действующим нормам УИК РФ, осужденным гражданам предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории колонии.

Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, могут предоставляться дополнительные длительные свидания в выходные и праздничные дни с проживанием вне колонии, но в пределах муниципального образования.