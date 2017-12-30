Энергоснабжение в Кемерове полностью восстановлено

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение, нарушенное в двух районах Кемерова. Об этом сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-службе ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания".

"Потребовалось некоторое время для переключения на резервные линии. Первых потребителей запитали в 11:50 (7:50 по Москве), а уже в 12:25 (8:25 по Москве) напряжение подали во все дома частного сектора и 20 многоквартирных домов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Без электроэнергии какое-то время оставались еще три многоквартирных дома в центре города, однако в 13:50 (9:50 Москве) они были подключены. Причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что из-за энергоаварии без света остались порядка 700 домов в Центральном и Заводском районах Кемерова.