Новокузнецкий завод "РусАла" столкнулся с перебоями в электроснабжении

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Две энергоаварии произошли в субботу днем на Новокузнецком алюминиевом заводе (НкАЗ, входит в ОК "РусАл"), сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Так, в 9:23 по Москве произошел сброс нагрузки в объеме 120 МВт (с 403 МВт до 283 МВт), спустя 23 минуты нагрузка заводом была восстановлена. Затем в 10:19 произошла аналогичная авария - без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки в объеме 120 МВт (с 406 МВт до 286 МВт), сообщает сайт ведомства.

Энергонагрузка заводом восстановлена в 10:34 по Москве, уточняет Минэнерго.

О причинах инцидентов не сообщается. Отмечается, что оба они не связаны с повреждением оборудования.

Ранее в субботу произошел сброс нагрузки на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) "РусАла" в объеме 150 МВт (с 1930 до 1780 МВт).