Что случилось за день: суббота, 30 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ РФ задержала организатора и исполнителя теракта, совершенного 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге. По данным источника, задержанный по подозрению в организации взрыва имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов: он причисляет себя к движению "Нью Эйдж".

- Верховный суд РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президенты. Адвокаты оппозиционера обжалуют решение суда в апелляционной инстанции, они также намерены обратиться в ЕСПЧ с жалобой на решение ЦИК.

- "Роскосмос" подвел итоги работы за 2017 год. В госкорпорации отметили, что процент аварийности запусков снизился по сравнению с 2016 годом на 0,2%. Между тем в отчете предпочли умолчать об аварийном запуске с космодрома "Восточный" ракеты "Союз-2.1б" с 19 спутниками и других проблемах в отрасли.

- Москва объявила конкурсы на закупку 300 электробусов на 32 млрд рублей. С победителями аукционов будет заключен 15-летний сервисный контракт. Они также будут обязаны поставить 98 ультрабыстрых зарядных станций и финансово отвечать за их бесперебойную работу.

- Ангольский спутник связи "Ангосат" успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. Источник сообщил, что проблемы, возникшие после его запуска - потеря связи и отсутствие данных телеметрии, - были связаны с совместимостью российского и французского стандартов оборудования на его борту. Проблему удалось дистанционно решить РКК "Энергия".

- В Харькове мужчина в маске попытался ограбить одно из отделений "Укрпочты". Одной из работниц отделения удалось сообщить об этом мужу, который оперативно вызвал полицию. Не успев скрыться, грабитель захватил в заложники находившихся на почте 11 человек. Точное количество заложников уточняется. В процессе переговоров три женщины и двое детей были им освобождены.

- Минкультуры РФ пыталось провести внеплановую ведомственную комплексную проверку деятельности Госфильмофонда за 2012-2017 годы. В организации однако утверждают, что проверка была незаконной и собираются пожаловаться в прокуратуру.

- Супруга муфтия Дагестана, 46-летняя Айна Гамзатова, официально выдвинута кандидатом в президенты РФ.

- Наметилась новая волна ложных минирований. Сегодня эвакуировали аэропорты в Нижнем Новгороде и Красноярске. Эвакуация из торговых центров проводилась также в Нижнем Новгороде, Воронеже, в Ростове-на-Дону и Волгограде.

- Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей. Между тем в октябре 2016 года суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года.