Самолет из Москвы направят для вывоза пассажиров вернувшегося в Челябинск борта

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиры рейса FV 6462 отправятся в 18:20 (по Москве) из Челябинска в Петербург на резервном воздушном судне, которое вылетит из Москвы. Об этом сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Россия".

"Будет направлен технический рейс из Москвы",- сказал собеседник агентства.

Согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании пассажиры сейчас размещаются в гостинице, где им будут предоставляться напитки и горячее питание.

"Сразу после взлета на самолете сработал датчик закрытия двери в пассажирской кабине. Никакой разгерметизации салона не было",- добавил он, говоря о причинах инцидента.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Петербург из-за разгерметизации салона. Пострадавших нет.