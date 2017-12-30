У жителя Ростовской области изъяли около 800 литров контрафактного коньяка

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ростовской области, незаконно использовавшего товарный знак производителя конька при реализации алкоголя, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в период с апреля по декабрь текущего года на объектах железнодорожного транспорта, подозреваемый незаконно использовал товарный знак Hennessy при реализации контрафактного коньяка без разрешения правообладателя. В ходе обыска в гараже подозреваемого было обнаружено и изъято около 800 литров алкоголя", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака).