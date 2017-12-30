Самолет вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", летевший рейсом из Москвы в Баку, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за почувствовавшего себя плохо пассажира. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании.

"Во время полета у пассажира рейса №1854 случился гипертонический криз, и капитаном судна было принято решение совершить посадку в Волгограде. В 12:48 самолет приземлился в аэропорту, пассажир доставлен бригадой "скорой помощи" в городскую больницу", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя "Аэрофлота", около 14:00 самолет вылетел из Волгограда в Баку.