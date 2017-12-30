В Карелии создадут национальный парк "Ладожские шхеры"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подписано постановление правительства о создании национального парка "Ладожские шхеры". Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Дмитрий Анатольевич (Медведев) подписал еще одно постановление о создании национального парка "Ладожские шхеры" в Карелии. Тем самым мы создаем режим охраны для уникального ландшафта по берегам крупнейшего в Европе озера", - написал министр на своей странице в фейсбуке.

Донской напомнил, что острова и берега Ладожского озера являются уникальными природными объектами, обладающие самым большим в Карелии уровнем биоразнообразия. Он отметил, что создание национального парка позволит сохранить ареал обитания ладожской кольчатой нерпы.

Министр подчеркнул, что за 2017 год в "заповедную сеть" России были включены четыре объекта, а еще по трем решение будет принято в 2018 году, но "в ближайшее время", так как все документы согласованы и внесены в правительство.

"Важно сказать, что все созданные охраняемые территории - очень сложные с точки зрения процесса подготовки обосновывающих документов, их согласования", - добавил Донской.

В октябре Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу сообщал, что в Ладожском озере обитает порядка 5 тыс. кольчатых нерп.

Экологи отмечали, что экологическая ситуация в Ладожском озере сложная, причем она сложилась еще в 1980-х годах. Это связано с развитием промышленности в регионе. "За эти годы на водосборном бассейне были введены в действие сотни крупных фабрик, ферм, предприятий. При этом во властных структурах существовало ошибочное мнение, что самоочищающая способность Ладоги бесконечна", - заявлял директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков.