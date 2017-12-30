Взрывных устройств в торговых центрах и здании аэропорта Нижнего Новгорода не обнаружено

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки не обнаружили опасных предметов в торгово-развлекательных центрах и аэропорте Нижнего Новгорода.

"Наши сотрудники выезжали на сообщения (о якобы заложенных взрывных устройствах - ИФ). Все было проверено, ничего опасного обнаружено не было", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В свою очередь в пресс-службе международного аэропорта "Нижний Новгород" агентству сообщили, что авиаузел также после проверки работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в субботу около 18:30-18:40 мск поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в здании торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода и местном аэропорте. Была проведена эвакуация, на месте работали оперативные службы, правоохранительные органы, взрывотехники, кинологи с собаками.