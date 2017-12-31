Сообщения о минировании торговых центров в Ростове-на-Дону оказались ложными

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Полиция не обнаружила опасных предметов в эвакуированных торговых центрах Ростова-на-Дону после сообщений о минировании, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Все указанные объекты проверены, предметы, представляющие опасность, не найдены", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с сообщениями о минировании были эвакуированы посетители торговых комплексов "Вавилон", "Горизонт", "Мега", "Рио", "Мегамаг".