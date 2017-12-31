Энергоснабжение полностью восстановлено в Углегорском районе Сахалина после мощного циклона

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Углегорского района, пострадавшего в результате прохождения через Сахалин мощного циклона, полностью восстановлено, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В воскресенье в 06:40 местного времени восстановлена подача электричества в трех сёлах Ольшанка, Орлово, Лесогорск Углегорского района", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что энергоснабжение района полностью восстановлено.

В устранении нарушений были задействованы 32 бригады ПАО "Сахалинэнерго" (148 человек и 63 единицы техники).

"Аэропорт Южно-Сахалинска, паромная переправа Ванино - Холмск, железная дорога на Сахалине функционируют в штатном режиме. Проезд по всем автодорогам области осуществляется без ограничений", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, Сахалин с понедельника находился под влиянием мощного циклона, который принес ураганный ветер и сильные метели на всю территорию острова. В ночь на вторник в семи районах Сахалина более 20 тыс. человек остались без энергоснабжения. Ураганом были повреждены кровли 61 здания в шести районах острова. Наиболее сильно пострадал Углегорский район, где ураганный ветер достигал 50 м\с и сильная метель бушевала четверо суток.