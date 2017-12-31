Взрывных устройств в эвакуированных накануне ТЦ Воронежа не оказалось

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Воронежская полиция не обнаружила взрывных устройств в торговых центрах, эвакуированных вечером в субботу, сообщили "Интерфаксу" в воскресение в пресс-службе УМВД по области.

"После анонимных звонков были эвакуированы семь торговых центров. Однако взрывчатых веществ ни в одном из них не оказалось", - сказал представитель пресс-службы. В настоящее время все они работают в штатном режиме, отметил он.

Ранее сообщалось, что эвакуация посетителей нескольких торговых центров проходит в субботу вечером в Воронеже. В частности, были эвакуированы торговые центры "Галерея Чижова", "Град" и "Максимир", "Московский проспект", "Арена".