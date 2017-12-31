Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин относится к празднику Нового года, как принято с детства, - с верой, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится.

Новый год в России уже наступил в самом восточном часовом поясе страны, жителям которого за пять минут до полуночи показали новогоднее обращение президента.

В своем обращении к россиянам глава государства напомнил, что Новый год - это, прежде всего, семейный праздник. "Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведённую с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", - сказал Путин.

Он убежден, что "умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом". "Где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", - отметил президент.

Он адресовал "особые поздравления" "всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведёт самолеты и поезда".

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", - считает глава государства.

Путин сердечно поблагодарил "всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты". "Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам", - пожелал президент.

За оставшиеся до наступления 2018 года мгновения, считает Путин, "есть время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием".

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", - обратился к россиянам Путин.

Он пожелал согражданам успехов и благополучия, а также "мира и процветания нашей великой России - нашей любимой и единственной".

"Будьте счастливы! С праздником вас - с Новым, 2018 годом!", - закончил свое новогоднее поздравление Путин.

Как сообщалось, трансляция новогоднего обращения Путина на Первом канале впервые пройдет во всех 11 часовых поясах за пять минут до полуночи. Для этого задействовали группировку космической связи, спутники и кабельные сети.