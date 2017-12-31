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Путин подписал ужесточающий наказание за "телефонный терроризм" закон

Есть обновление от 17:13

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за "телефонный терроризм".

В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФВ) составляет до пяти лет лишения свободы.

Новым законом предусматриваются четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся взрыве. Сейчас таких ступеней только две, кроме того, отдельно не выделено наказание за ложное сообщение о минировании социальных объектов и органов власти.

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Первая ступень ответственности - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.

Вторая ступень ответственности касается "минирования" объектов социальной инфраструктуры и, начиная с этой ступени, а также всех последующих более тяжких случаев для "телефонного террориста" предусматривается лишение свободы. Если звонок с ложной информацией о заложенной бомбе касался социальной инфраструктуры, например школ, больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, наказание будет предусматривать штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание будет назначаться, если в результате "хулиганского" звонка был причинен крупный ущерб - свыше 1 млн рублей: например, остановка работы аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, авиакомпаний и множества пассажиров.

Третья ступень по жесткости наказания будет касаться телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти - наказанием будет штраф уже от 700 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет. Например, такое наказание будет грозить тем людям, которые сообщают о минировании Госдумы. За последнее время было известно о двух таких звонках, которые поступали на служебные телефоны палаты парламента.

Все виды наказания будут применяться тогда, когда не произошло гибели людей, например, при эвакуации.

Если же в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания. Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.

Закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ранее заявил, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма, по своей сути, тоже террористический акт. "Начиная где-то с 9 сентября, а точнее - 9, 10, 11 сентября и далее, страну захлестнула волна ложного "телефонного терроризма", более 160 городов подверглись такой атаке, всего больше 10 миллионов человек были эвакуированы", - отметил он.

Теги: Владимир Путин
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