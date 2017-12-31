Задержанный по делу о теракте в Петербурге арестован до конца февраля

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в супермаркете "Перекресток", сообщила в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

"Фигурант против ареста не возражал, вину во вменяемых деяниях признал. На учете в психоневрологическом диспансере не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет", - отметили в суде. Заседание суда проходило в закрытом режиме, без участия СМИ.

Позже стало известно, что Лукьяненко собирается обжаловать свой арест.

Вечером 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек.

В субботу ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в организации взрыва в Петербурге. Источник "Интерфакса" уточнил, что это 35-летний местный житель Лукьяненко, который причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age, "Новая эра"), а также употребляет наркотики.

В воскресенье Лукьяненко предъявили обвинение в совершении теракта по ст. 205 УК РФ. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, установлено, что он изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки с информацией о причинах теракта и фотографии взрывного устройства.

В ходе допросов мужчина заявил, мотивом для совершения преступления стала его ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Учитывая тяжесть совершенного деяния, а также то, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

Изначально уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако уже на следующий день президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. После этого в СКР заявили, что следствие отрабатывает все версии взрыва, включая террористический акт.