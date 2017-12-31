Патриарх Кирилл пожелал православным сил на улучшение мира в новом году

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси обратился к православным верующим с пожеланиями сил на совершение тех дел, которые необходимы, чтобы сделать мир лучше.

"Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше", - сказал он в воскресенье перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в Москве.

Предстоятель также призвал благословение Господне на "Отечество наше, всю историческую Русь" и пожелал, чтобы Господь примирил народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов.

"Особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта, чтобы воцарился мир на просторах исторической Руси", - сказал патриарх Кирилл.

При этом он отметил, что главная сила, преобразующая жизнь человека, - это божья благодать.

"А если внутри как результат божественной благодати - мир, радость, любовь, то, что мы называем человеческим счастьем, то какой же становится окружающая жизнь? Совсем иной. И какие же силы появляются у человека, чтобы работать для преобразования этой окружающей жизни в лучшую сторону с большими усилиями и большим результатом!" - сказал предстоятель.

По мнению патриарха Кирилла, религиозный человек отличается от нерелигиозного именно тем, что верит в способность воспринимать божественную силу, которую верующие называют силой благодати.

"Давайте помолимся о том, чтобы Господь в первую очередь укреплял нашу веру, укреплял нас в молитве, открывал наши сердца навстречу божественной благодати, чтобы мы, чувствуя присутствие Бога в своей жизни, становились действительно счастливыми людьми, чтобы у нас вырастали крылья и давали возможность не только развиваться нам самим, внутренне восходя к небу, но и изменять к лучшему окружающий нас мир и работать достойно для того, чтобы люди, которые нас окружают, все более и более открывались навстречу силе божественной благодати", - пожелал он.