Что произошло за день: воскресенье, 31 декабря

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших в последний день 2017 года:

- В Петербурге суд арестовал местного жителя Дмитрия Лукьяненко по делу о взрыве в супермаркете "Перекресток" 27 декабря. Обвинение ему предъявлено не по статье об убийстве людей, по которой изначально возбудили дело, а по статье о теракте - именно так охарактеризовал произошедшее президент Владимир Путин. По данным СКР, обвиняемый объяснил свой поступок ненавистью к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

- В украинском Харькове тоже произошел арест - под стражу заключили мужчину, который накануне решил ограбить отделение "Укрпочты", но не смог скрыться от приехавшей очень быстро полиции и решил взять находившихся в помещении людей, в том числе в двух детей, в заложники. Как оказалось, задержать преступника помогла одна из захваченных им сотрудниц почты: она открыла дверь спецназовцам.

- Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающими праздниками. Новогоднее обращение президента уже показали жителям некоторых регионов страны.

- Празднование новогодней ночи в столице Сахалина Южно-Сахалинске омрачилось тем, что главная новогодняя елка города полностью сгорела на глазах участников народных гуляний. По предварительным данным, 25-метровое дерево было уничтожено огнем из-за неправильно запущенного фейерверка.

- В подмосковном Подольске вечером произошел крупный пожар - загорелся склад со стройматериалам. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 1,5 тыс. кв. метров.

- В Москве открылась 204-я по счету станция метро - "Ховрино" на северном участке "зеленой" ветки. Она призвана разгрузить ситуацию на станции "Речной вокзал".

- В Иране с четверга продолжаются акции протеста, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и политикой правительства. На этом фоне парламент экстренно соберется 1 января, а пока власти страны заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram, объяснив это поддержанием общественного порядка и заботой о безопасности граждан.

- В России продолжилась волна звонков о "минировании" значимых городских объектов, в том числе торговых центров и аэропортов, из которых эвакуировали людей. Информационной атаке за выходные подверглись такие города, как Хабаровск, Иркутск, Пенза, Ижевск, Томск, Сургут, Нижневартовск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Кемерово, Екатеринбург, Саратов и Москва. Подозрительных предметов в зданиях не нашли. Примечательно, что именно сегодня президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм", - теперь за него можно получить до десяти лет лишения свободы.

- Президент России поднял на 4% зарплату председателю Следственного комитета РФ и Генпрокурору страны. За прошлый год, согласно данным об их доходах, глава СКР Александр Бастрыкин заработал более 7,9 млн руб, а генпрокурор Юрий Чайка - почти 9,3 млн рублей.