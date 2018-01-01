Росгвардия проконтролирует огнестрельное оружие вблизи мест новогодних гуляний

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Росгвардия сократит перевозки огнестрельного оружия рядом с местами массовых новогодних празднований.

В конце декабря под руководством замдиректора ведомства Олега Борукаева прошло заседание оперативного штаба Росгвардии, где обсуждались усиленные меры безопасности в праздничные дни.

В Департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ тогда сообщали, что во время новогодних праздников "будет усилен контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия".

По данным ведомства, также приняты "меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздничных мероприятий".

В Росгвардии отметили, что с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на территории России для обеспечения безопасности граждан планируется задействовать свыше 40 тысяч военнослужащих и сотрудников ведомства.