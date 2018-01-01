Упрощенный визовый режим начал действовать еще в 7 пунктах пропуска в Приморье

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2018 года расширена территория действия механизма электронной визы, теперь в Свободный порт Владивосток можно попасть через 9 пропускных пунктов, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства Приморья.

Упрощенный визовый режим был введен на территории России в августе 2017 года. Иностранные граждане из 18 государств получили право посещать страну по электронной визе, механизм оформления которой максимально прост.

"До 1 января 2018 года въехать на территорию РФ с помощью нововведения можно было только через два пункта пропуска в Приморье - аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток. Теперь к списку добавились еще семь пропускных пунктов, расположенных на территории Приморская края", - говорится в сообщении.

Туристы с электронными визами с 1 января 2018 года смогут въехать в РФ также через железнодорожные пункты пропуска - "Пограничный", "Хасан", "Махалино", пункты автомобильного пропуска - "Полтавка" и "Турий Рог", а также через морские пропускные пункты - "Зарубино" и "Посьет".

"Уже сейчас новый механизм электронной визы дает позитивные результаты - за 5 месяцев его действия Приморский край посетили около 4 тыс. иностранцев, в целом оформили соответствующее право более 6 тыс. человек", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, наиболее активно электронной визой пользуются туристы из Китая и Японии, а также "есть прирост и на таких нетрадиционных для Приморья направлениях, как Бахрейн, Марокко, Алжир, Иран". Власти Приморья возлагают надежды на то, что упрощенный визовый режим "повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом".