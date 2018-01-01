Корабли ВМФ РФ сформируют стратегические группировки неядерного сдерживания

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российский Военно-морской флот планирует создать группировки неядерного сдерживания в составе кораблей с высокоточным оружием, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Важнейшим сегментом работы главного командования ВМФ на перспективу станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей носителей высокоточного оружия большой дальности, совершенствование системы базирования Военно-Морского Флота, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов", - сказал он на встрече с ветеранами ВМФ.

Королев заявил, что в рамках государственной программы вооружения 2018-2027 будет идти дальнейшее развитие Военно-морского флота России. "Основные направления этого развития определены. Это - поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей-Б", а также развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон", - сообщил адмирал.

По его словам, для ВМФ России будет вестись модернизация кораблей. Морская авиация получит современные летательные аппараты, а береговые войска - ракетные комплексы, заявил Королев.