Граждане в 2017 году стали выше оценивать качество услуг в МФЦ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Граждане позитивно реагируют на расширение сети и функций центров госуслуг, так называемых МФЦ, и все чаще оценивают свой опыт их посещения на "хорошо" и "отлично".

В 2017 году удовлетворенность граждан качеством оказываемых в МФЦ услуг (то есть доля оценок "хорошо" и "отлично") выросла до 97,54% с 96,16% в 2016 году, показывает оперативная статистика публичного ресурса "Ваш контроль" (vashkontrol.ru).

При этом в общей сложности в 2017 году граждане оценили свыше 18 млн госуслуг - в 1,8 раза больше, чем в 2016 году, и из них 60% - это оценки, поступившие из МФЦ.

МФЦ работают во всех городах России, их отделения есть практически в каждом муниципальном образовании. В 2017 году через МФЦ стало возможно получить загранпаспорт и ИНН, поменять водительские удостоверения, подать налоговую декларацию, оформить весь пакет документов при покупке жилья, получить ряд других услуг.

Через систему "Ваш контроль" граждане оценивают также услуги, оказываемые напрямую самими ведомствами. Среди ведомств самые высокие оценки граждане ставили в 2017 году Федеральной налоговой службе, Фонду соцстрахования, Роспотребнадзору, и за год тройка лидеров не поменялась.

Наиболее популярными у граждан госуслугами, получившими более всего оценок, в 2017 году стали кадастровый учет и регистрация недвижимости, регистрация автотранспорта и регистрационный учет граждан. Самые высокие оценки получили госуслуги "прием налоговых деклараций" и "предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП".

Оценки граждан поступают в систему "Ваш контроль" через смс-опросы, сайт госуслуг, инфоматы в МФЦ и по другим каналам.