Жильцов подъезда одного из домов в Чебоксарах эвакуировали из-за попадания петарды

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сигнальная ракета привела к возгоранию в жилом доме в Чебоксарах в новогоднюю ночь, жильцы были эвакуированы, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии в понедельник.

"Сигнальная ракета, выпущенная 32-летним чебоксарцем, залетела на балкон дома по улице Чернышевского в Чебоксарах, в результате чего произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления жители подъезда были эвакуированы, никто не пострадал. "Предполагаемый виновник происшествия установлен, идет проверка", - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что около часа ночи на улице Чапаева в столице Чувашии 16-летний подросток, запуская пиротехнику в несанкционированном месте, нанес травмы 35-летнему мужчине и его 8-летней дочери. "По данному факту проводится проверка", - отметили в МВД региона.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь крупный район Владивостока оказался обесточенным, по предварительным данным, из-за запущенной петарды. По данным СМИ, аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Также, предварительно, неаккуратно запущенный фейерверк стал причиной возгорания главной елки Сахалина на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь. 25-метровое дерево сгорело полностью. Никто не пострадал. Как сообщила в понедельник пресс-служба мэрии областного центра, вместо него поставят 12-метровую ель.

Что касается российской столицы, то, по данным источника "Интерфакса", в течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов Москвы поступили 23 человека с травмами от запуска петард. По словам собеседника агентства, младшему из пострадавших - пять лет, старшему - 49.