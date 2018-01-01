МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Москве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер и гололедица на дорогах ожидаются в Москве вечером в понедельник с сохранением до вторника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и днем 2 января 2018 года в Москве местами ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что в случае ухудшения погоды, возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, что может вызвать заторы на дорогах и повреждения автотранспорта.

Также, по словам собеседника агентства, ожидаются затруднения в движении транспорта, заторы и аварийные ситуации на дорогах, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках и случаев травматизма.