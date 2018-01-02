Следователи возбудили дело после пожара с тремя погибшими в Пермском крае

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с обнаружением тел трех человек на месте пожара в частном доме в поселке Усть-Черная Гайнского района Пермского края, сообщает краевое следственное управление СКР.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что вечером в воскресенье в доме находились 37-летняя женщина с трехлетним сыном и 68-летней матерью своего сожителя, во время произошедшего пожара они погибли. "При осмотре на месте видимых внешних следов, указывающих на то, что погибшие женщины и ребенок стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. По предварительным данным, смерть всех троих наступила в результате острого отравления продуктами горения", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, следователем с участием специалистов проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты интересующие следствие предметы.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели женщин и ребенка и пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.