Тела четырех человек найдены на месте пожара в частном доме в Якутии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Четыре погибших, среди которых ребенок, найдены после тушения пожара в частном доме в якутском городе Мирный, сообщается во вторник на сайте следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия).

"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту обнаружения тел при тушении пожара в жилом доме в садово-огородническом товариществе "Север"", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в понедельник, погибли двое мужчин, женщина и ребенок 2013 года рождения.

При осмотре места происшествия следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах погибших не обнаружено.

Назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.