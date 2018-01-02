Пять человек пострадали при столкновении автобуса и внедорожника на Сахалине

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пять человек, по данным полиции, пострадали в дорожной аварии с участием автобуса и внедорожника на Сахалине, ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось о трех пострадавших.

Пресс-служба УМВД Сахалинской области сообщила, что, по предварительным данным, пьяный 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Hyundai HD.

Отмечается, что среди пострадавших - двое несовершеннолетних.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека).

Авария произошла в понедельник вечером в Холмском районе Сахалина, на дороге Невельск - Томари - Аэропорт Шахтерск.