Ущерб от урагана в Углегорском районе Сахалина оценили в 100 млн рублей

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти оценивают в 100 млн рублей ущерб, нанесенный ураганным ветром Углегорскому району Сахалина на прошлой неделе.

"Муниципалитет принял на себя основной удар циклона, который в конце декабря обрушился на территорию Сахалинской области. Скорость ветра в Углегорске и Шахтерске достигала ураганных значений - до 50м/с", - сообщила пресс-служба областного правительства.

В результате повреждены кровли 42 жилых домов и социально значимых объектов.

Отмечается, что Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тыс. квадратных метров кровельного материала. Его хватит на покрытие всех поврежденных крыш домов и социальных объектов. "Предусмотрена и финансовая помощь из регионального бюджета. Причиненный ущерб оценивается в 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Координировать ремонтно-восстановительные работы будет оперативный штаб. Ремонт ведется и в новогодние праздники, планируется задействовать более 200 человек.

В муниципалитете ранее был введен режим ЧС.

Сахалин в последнюю неделю прошлого года оказался под влиянием мощного циклона, который принес ураганный ветер и сильные метели на всю территорию острова. Было нарушено энергоснабжение. Ураганом были повреждены кровли 61 здания в шести районах острова. Больше всего пострадал Углегорский район, где сильная метель бушевала четверо суток.