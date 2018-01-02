Уголовное дело возбуждено после гибели семи человек в оренбургском селе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек, в том числе трех детей, тела которых были обнаружены в жилом доме в Курманаевском районе Оренбургской области, говорится в сообщении Следственного управления СКР по региону, опубликованном во вторник.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, накануне в жилом доме в селе Скворцовка за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина, трое детей в возрасте пяти, шести и 16 лет. "Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение. Возможно, также неисправность печного отопления привела к трагедии", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают и допрашивают очевидцев, выясняют причины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что тела семи человек были обнаружены в понедельник вечером в жилом доме одной в Курманаевском районе Оренбургской области, где проживала пенсионерка со своим 25-летним безработным сыном. Хозяйка в момент происшествия отсутствовала.