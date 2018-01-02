На закрытой Военно-Грузинской дороге скопилось около сотни машин

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, остается закрытой для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, на ней скопилось около сотни автомобилей, сообщает во вторник главное управление МЧС России по республике Северная Осетия.

"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 94 единицы техники, из них 60 большегрузов, 102 человека. Для ожидающих проезда развернут пункт обогрева", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению. Она закрыта с 1 января из-за неблагоприятной погоды. Также закрытой остается и Транскавказская магистраль, где проезд закрыт из-за возможного схода лавин. Там скопления транспорта не наблюдается.