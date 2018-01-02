ЛУКОЙЛ приостановил работу АЗС в районе Марьино из-за инцидента с возгоранием

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" приостановил работу автозаправочной станции в Юго-Восточном административном округе Москвы после инцидента с возгоранием.

"2 января 2018 года в щитовом помещении автоматизированной АЗС, расположенной в районе Марьино (Юго-Восточный административный округ г.Москвы) произошел хлопок. Возгорание ликвидировано в течение 7 минут. Пострадавших нет, поврежден проезжающий мимо автомобиль "Skoda", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Причины инцидента устанавливаются, работа АЗС временно приостановлена, добавили в НК.

Ранее источник агентства сообщал, что инцидент произошел по адресу Люблинская, 153 на заправке "ЛУКОЙЛа".