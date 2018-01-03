Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на Алтае

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в среду в 221 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:16 по Москве землетрясения имел координаты 50.16 градуса северной широты и 87.60 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования в регионе.