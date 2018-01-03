Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив Подробнее

В настоящее время уже 64 человека заявили о желании участвовать в выборах главы государства Подробнее

ЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитацию

... о сотрудничестве российских и зарубежных ученых Подробнее

Как отметили в ведомстве, особенно нужно быть внимательными в праздники владельцам оружия, у кого есть дети Подробнее

Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием

1 января 16:49

В 30 аэропортов России перед Новым годом поступили звонки о минировании

Как отметил источник "Интерфакса", ни один из сигналов не подтвердился Подробнее

1 января 13:55

Путин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамер

Президент России отметил, что старался быть "немножко непубличным человеком" Подробнее

31 декабря 2017 года 18:16

25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

По предварительной версии, дерево загорелось из-за неаккуратно запущенного фейерверка Подробнее

31 декабря 2017 года 17:41

Задержанный по делу о теракте в Петербурге арестован до конца февраля

В суде заявили, что он признал вину и не возражал против заключения под стражу, но позже стало известно, что он собирается обжаловать решение суда Подробнее

31 декабря 2017 года 16:25

Задержанному за взрыв в Петербурге предъявили обвинение в теракте

Мотивом преступления он назвал ненависть к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал Подробнее

31 декабря 2017 года 15:20

Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия