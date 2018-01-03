Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи в среду зарегистрировали землетрясение в Елизовском районе Камчатки.
"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, на территории Елизовского района зафиксировано неощущаемое сейсмособытие", - сообщается на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на глубине 75 километров. "Эпицентр землетрясения находился на берегу Елизовского района на расстоянии 156 км юго-западнее поселка Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.