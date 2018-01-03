Четыре человека погибли в дорожной аварии в Приморье

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Приморском крае, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Авария произошла на 26 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово.

По предварительным данным, водитель автомашины "Ниссан Вингроуд" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Тойота Чайзер".

В результате автоаварии три человека погибли на месте. Еще один пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.