Главные новости
В РоссииРосгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружиемЭкономикаКризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евроСпортСборная России уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Срочно
В Сирии разбился российский вертолет Ми-24
В России

Четыре человека погибли в дорожной аварии в Приморье

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Приморском крае, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Авария произошла на 26 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово.

По предварительным данным, водитель автомашины "Ниссан Вингроуд" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Тойота Чайзер".

В результате автоаварии три человека погибли на месте. Еще один пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

Теги: Приморье, Приморский край
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружиемРосгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием
Как отметили в ведомстве, особенно нужно быть внимательными в праздники владельцам оружия, у кого есть детиПодробнее
Научная дипломатия или технологическое противоборство?Научная дипломатия или технологическое противоборство?
... о сотрудничестве российских и зарубежных ученыхПодробнее
ЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитациюЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитацию
В настоящее время уже 64 человека заявили о желании участвовать в выборах главы государстваПодробнее
Новый ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флотНовый ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот
Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский заливПодробнее
В 30 аэропортов России перед Новым годом поступили звонки о минированииВ 30 аэропортов России перед Новым годом поступили звонки о минировании
Как отметил источник "Интерфакса", ни один из сигналов не подтвердилсяПодробнее
Путин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамерПутин рассказал об отсутствии дискомфорта от телекамер
Президент России отметил, что старался быть "немножко непубличным человеком" Подробнее
25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь
По предварительной версии, дерево загорелось из-за неаккуратно запущенного фейерверкаПодробнее
Задержанный по делу о теракте в Петербурге арестован до конца февраляЗадержанный по делу о теракте в Петербурге арестован до конца февраля
В суде заявили, что он признал вину и не возражал против заключения под стражу, но позже стало известно, что он собирается обжаловать решение судаПодробнее
Задержанному за взрыв в Петербурге предъявили обвинение в терактеЗадержанному за взрыв в Петербурге предъявили обвинение в теракте
Мотивом преступления он назвал ненависть к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещалПодробнее
Путин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучияПутин пожелал россиянам перемен к лучшему и благополучия
Он поблагодарил сограждан за веру в себя и в нашу странуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Профессия: Снегурочка10 фото
29 декабря 2017 года
Профессия: Снегурочка
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРосгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружиемЭкономикаКризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евроСпортСборная России уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккеюВ РоссииЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитациюВ миреКонституционный суд Молдавии приостановил полномочия президентаВ миреСеул пригласил Пхеньян обсудить на высоком уровне пути улучшения отношений

В Подмосковье пантера загрызла мужчину

В Чувашии предотвратили массовую драку

Южная Корея и КНДР провели двусторонние телефонные переговоры

В Сирии разбился российский вертолет Ми-24

Как сообщили в Минобороны РФ, погибли оба пилота, причина - техническая неисправность, обстрела с земли не было Подробнее

Россиянка погибла в Бельгии после падения на катке в новогоднюю ночь

Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом

В Иране сотни человек вышли на улицы протестовать против насилия

В результате беспорядков, которые начались в стране неделю назад, погибли 20 человек Подробнее

Пассажир рейса Ryanair пытался покинуть самолет через аварийный выход

Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро

Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евроИспанский министр отметил, что регион из локомотива экономики страны превратился в обузу Подробнее

Муфтий Египта запретил торговлю биткойнами вслед за светскими властями

В Перу погибли 48 человек в результате падения автобуса в пропасть

МЧС спасло порядка 240 человек в первые дни праздников в России

Рубль укрепился к доллару в начале торгов 3 января

В Омске на тротуаре сбили насмерть мужчину и ребенка

Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием

Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружиемКак отметили в ведомстве, особенно нужно быть внимательными в праздники владельцам оружия, у кого есть дети Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru