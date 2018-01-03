Вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Столб пепла высотой до 6 км над уровнем моря выбросил вулкан Ключевской на Камчатке, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту до 6 тыс. метров. Пепловое облако распространилось примерно в 40 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным Главного управления МЧС по Камчатскому краю, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 40 километров в восточном, юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет.

"Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано", - отмечается в сообщении МЧС.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевского не проходят, зарегистрированных туристических групп в данном районе нет. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.