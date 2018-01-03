Женщина и ребенок погибли в автоаварии на трассе под Новосибирском

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Два человека, включая ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области, еще пять человек доставлены в больницу, сообщает УМВД России по региону.

Столкновение двух легковушек произошло вечером 2 января в Искитимском районе на 84 км трасы Р-256 "Новосибирск-Барнаул". По предварительной информации, водитель ВАЗа столкнулся с МАЗом, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП от полученных травм пассажиры "ВАЗа" - 35-летняя женщина и двухлетняя девочка - скончались на месте. Водитель и находившиеся в автомобиле "ВАЗ" 27-летняя женщина, 43-лений мужчина, а также малолетние дети в возрасте двух лет и 10 месяцев с травмами различной степени тяжести доставлены медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.