В Омске на тротуаре сбили насмерть мужчину и ребенка

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Полиция в Омске ищет водителя, который скрылся после автоаварии, сбив насмерть двух человек, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по Омской области.

По ее данным, водитель "Лады-Приоры" наехал на двух пешеходов на улице 19-я Марьяновская, которые шли по тротуару. Бросив машину на месте происшествия, водитель скрылся. "В результате ДТП пешеходы, мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Полиция уже установила личность водителя и ведет его поиски. Отмечается, что происшествие произошло накануне вечером.