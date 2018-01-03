Что произошло за день: среда, 3 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, сообщили в министерстве обороны России. В военном ведомстве отметили, что погибли оба пилота, причина - техническая неисправность, обстрела с земли не было. Инцидент произошел еще 31 декабря.

- В Подмосковье погиб мужчина в результате нападения пантеры. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по области, предварительно, он хотел покормить животных, однако, когда зашел в вольер, кошка набросилась на него.

- Киевский суд отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили в признании незаконным решения Управления государственной миграционной службы в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

- В Перу автобус рухнул в пропасть после столкновения с грузовиком. По данным западных СМИ, погибли 48 человек. Автобус упал со стометровой высоты. В момент происшествия в нем находились в общей сложности 57 человек. Трагедия произошла в городе Уачо на участке дороги, который известен как "Поворот дьявола".

- Крупное ДТП произошло и в России. В Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись два автомобиля, в результате погибли десять человек, в том числе четверо детей, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГИБДД. Возбудило уголовное дело. Как рассказали агентству в полиции, погибшие в аварии дети были в возрасте от нескольких месяцев до 12 лет.

- Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся стране в 1 млрд евро. По его словам, регион из локомотива экономики превратился в обузу. Каталонский референдум состоялся 1 октября прошлого года.

- Гидрометцентр России сообщил, что в Рождество, 7 января температура днем в Москве может подняться до 4-5 градусов тепла, что станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Прежний максимум 7 января был зафиксирован в 2007 году, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.