Военно-Грузинская дорога открыта для легкового транспорта

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, перешла на работу в ограниченном режиме, сообщает в среду главное управление МЧС России по Северной Осетии.

"С 14:00 по Москве проезд разрешен для легкового транспорта, запрет на проезд действует для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, у границы наблюдается скопление автотранспорта в количестве 124 единиц техники, из них 65 - большегрузного автотранспорта. Всего в очереди - 189 человек.

Дорога была закрыта с 1 января из-за неблагоприятных погодных условий.

Накануне сообщалось, что движение на дорогах Грузии в направлении Армении и Турции, которые с вечера 1 января из-за интенсивного снегопада были закрыты для передвижения большегрузных автомобилей и автобусов, восстановлено для всех видов транспорта.