Туман прервал работу переправы в Крым

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Паромы прекратили движение между Крымским полуостровом и материковой Россией из-за густого тумана в среду вечером.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман", - сообщила компания "Морская дирекция" - оператор переправы.
Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") - единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.