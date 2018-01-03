Прокуратура проверит состояние дороги в ХМАО после аварии с 10 жертвами

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прокуратура округа начала проверку в связи с аварией на автодороге Нягань-Ханты-Мансийск, в которой погибли десять человек, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативное состояние дороги", - отмечается в сообщении.

Там же подчеркивается, что "ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии, прокуратурой округа поставлен на контроль", но не уточняется, кем и по какой статье возбуждено дело.

Тем временем, в пресс-службе Следственного управления СКР по ХМАО "Интерфаксу" заявили, что СКР не возбуждал дело. В пресс-службе МВД округа обещали дать комментарий позже.

Вместе с тем, как сообщил агентству источник в экстренных службах, по предварительным данным, некоторые из погибших в аварии являлись жителями ХМАО, другие - жителями ямальского города Тарко-Сале.

Как сообщалось, в среду в Октябрьском районе ХМАО на 158 км региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань" столкнулись автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.