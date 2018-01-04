Землетрясение силой до 4 баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Группы специалистов приступили к обследованию зданий и сооружений в Петропавловске-Камчатском после ощущаемого землетрясения, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Подземный толчок магнитудой 5,6 произошёл днем в четверг на глубине 64 км. Эпицентр находился на расстоянии 95 километров восточнее Петропавловска-Камчатского в районе мыса Шипунского, говорится в сообщении.

По данным спасателей, в краевой столице ощущались колебания силой до 3-4 баллов.

Рабочие группы осматривают социально-значимые объекты и жилые здания в городе.