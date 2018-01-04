Новосибирские физики оценили сроки подготовки проекта электронно-позитронного коллайдера

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск) получил от Минобрнауки РФ финансирование на разработку предварительного проекта электрон-позитронного коллайдера нового поколения - "Супер чарм-тау фабрики", сообщил "Интерфаксу" директор ИЯФ, академик РАН Павел Логачев.

"Это небольшие средства (относительно всего проекта - ИФ) - в масштабах 70 млн рублей в год, но для нас очень значимые", - сказал он.

По словам Логачева, в настоящее время ИЯФ активно работает над физическим проектом установки, его актуализацией, ключевыми технологиями.

"Мы можем подготовить этот проекта к старту его реализации за два года, причем это означает, что мы опробуем все самые сложные и тяжелые ключевые технологии, которых пока в России еще нет. Все будет зависеть от финансирования", - сказал он.

Логачев подчеркнул, что на "Супер чарм-тау фабрике" появится возможность проводить уникальные по точности эксперименты, имеющие целью поиск так называемой "новой физики" - явлений, выходящих за рамки существующих теорий.